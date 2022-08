Un exdirector deportivo del Guadalajara expresó su opinión a las declaraciones de Peláez y su argumento de que no se ha marchado porque Amaury no aceptó su renuncia.

La reciente aparición de Ricardo Peláez para concederle una entrevista a David Medrano no fue bien recibida del todo por la afición y los especialistas, ya que un exdirectivo de Chivas apareció en televisión para explotar contra el actual Director Deportivo rojiblanco tras asegurar que en algún momento presentó su renuncia pero no fue aceptada por el presidente Amaury Vergara.

Paco Gabriel de Anda, exfutbolista y ex presidente deportivo del Guadalajara en el 2018, aseguró que Peláez debió marcharse del conjunto rojiblanco para hacer valer su propia palabra, tal como él lo hizo cuando anunció que saldría del Rebaño si se marchaba Matías Almeyda del banquillo rojiblanco.

"Cuando tú renuncias, renuncias. No es de a ver si te la aceptan o no, si te quieres ir, te vas. Es como el caso de Ariel Holan en León cuando públicamente dijo: 'Ya renuncié, pero no me lo aceptaron'; si vas a renunciar, te vas", aseguró el ahora analista en Futbol Picante.

Durante la polémica con De Anda, Álvaro Morales considera que en el Guadalajara no se ha valorado al actual Director Deportivo, ya que ha tenido que lidiar incluso con imposiciones de parte del propietario del equipo, además de que no ha logrado entregar los resultados esperados pese a haber entrenadores de experiencia en el mercado.

"En la era de Peláez van cuatro técnicos, incluida la imposición de Michel Leaño. A Ricardo lo trataron como vil empleado, te lo tragaste, te dijeron: 'Te callas porque va Leaño'. Con Peláez ya va lo del Flaco Tena, lo de Vucetich, Michel Leaño y ahora Ricardo Cadena, con quien se quedó cuando habían opciones como Ricardo Ferretti y Juan Reynoso", concluyó.

IMAGO 7

