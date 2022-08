Chivas es el equipo más querido y popular no solamente de México, sino que también lo es en Estados Unidos, por lo que es muy común que hijos de mexicanos que nazcan en territorio del vecino del norte sean aficionados al conjunto rojiblanco, tal y como curiosamente le sucedió al mediocampista del Galaxy de Los Ángeles, Jonathan Pérez.

Este futbolista cuenta con la doble nacionalidad, ya que es hijo de padres mexicanos y nació en Pico Rivera, California, por lo que ha estado arraigado a sus raíces latinas e inclusive desde niño apoyaba al conjunto de Guadalajara, según confirmó el Galaxy en sus redes sociales.

Con apenas 19 años de edad, Pérez ha decidido representar a México en selecciones nacionales, llevando un proceso formativo en los combinados Sub 16, Sub 18 y Sub 20; sin embargo, es una de las grandes promesas a mediano plazo del conjunto angelino que lo debutó en la MLS en mayo del 2021.

El mexico-americano tuvo una destacada participación en el compromiso de media semana contra el Guadalajara, ya que durante los minutos en los que participó se convirtió en un dolor de cabeza para los defensores rojiblancos, logrando coronar su participación con el segundo gol de la noche y que selló el triunfo para los angelinos.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo juego de Chivas?

Después de otra semana llena de intensidad y carga de trabajo, el Guadalajara viajó directamente a Mazatlán desde Los Ángeles tras su compromiso con el Galaxy para encarar el enfrentamiento en el Kraken este viernes en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

