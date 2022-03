Las críticas al trabajo de Marcelo Michel Leaño continúan siendo una constante debido a la falta de resultados positivos o incluso por sus planteamientos de los partidos, en donde ahora un ex futbolista campeón con Chivas emitió su opinión sobre el trabajo del ‘Ajedrecista’.

Sergio Lugo, ex futbolista y hoy en día entrenador, lamentó que el actual timonel del Guadalajara juegue sin centro delantero y explicó que eso facilita el trabajo de los defensores: “como entrenador puedo decir que fue un error muy grave no salir con un delantero fijo. Es muy fácil para cualquier defensor y lo dejas jugar. No hay quien te presione y se vuelve un día de campo para los centrales”, explicó el ex jugador a Publimetro.

El campeón con el Rebaño en la Temporada 1986-87 considera que Michel Leaño está desperdiciando su oportunidad de dirigir a la escuadra tapatía, por lo que le aconsejó definir su idea de juego y apegarse a ella siempre, ya que reconoció que no es una persona improvisada para el puesto.

“Ha desperdiciado una gran oportunidad para hacer algo grande con Chivas. Que necesita definir su idea futbolística, para no tener tantos altibajos. Ahora tiene esta oportunidad para demostrar su capacidad. Está preparado, pero le está faltando ser más claro, más firme con su idea”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío?

El enfrentamiento entre Atlas y Chivas se disputará el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 19 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde se espera que se despliegue un gran operativo policial para evitar que se genere cualquier incidente de violencia en las inmediaciones del recinto de la calzada Independencia en Guadalajara.

