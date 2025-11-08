Bajo el mando de Gabriel Milito, varios jugadores de Chivas han encontrado su mejor versión, lo que se ha reflejado en el terreno de juego. El Rebaño Sagrado logró calificar de forma directa a la Liguilla y cerró el torneo regular con gran nivel futbolístico, colocándose como uno de los equipos más peligrosos para la fase final del Apertura 2025.

Sin embargo, no todos los futbolistas han corrido con la misma suerte. Algunos no han logrado mantener la regularidad ni adaptarse al estilo del estratega argentino, quedando poco a poco borrados de las alineaciones y con amplias posibilidades de salir del club, incluso a pesar de ser muy queridos por la afición rojiblanca.

Está en duda la continuidad de Cade Cowell.

Uno de esos casos parece ser el de Cade Cowell, quien se ganó el cariño de los seguidores del Guadalajara por su entrega, velocidad y desequilibrio en torneos pasados. Sin embargo, con Milito ha perdido protagonismo y suma apenas 489 minutos en el torneo, casi siempre entrando de cambio en los 13 partidos en los que ha tenido participación.

Para colmo, el Vaquero no fue convocado para el partido de este sábado contra Monterrey, acumulando ya tres encuentros consecutivos sin aparecer ni siquiera en la banca. La última vez que vio minutos fue en la visita a Querétaro, por lo que todo apunta a que, pese a su talento y proyección, su salida del equipo podría darse en el mercado invernal.

Cade Cowell se suma a la lista de jugadores que saldrían de Chivas

Habrá que esperar qué sucede con el futuro de Cade Cowell, pero todo indica que podría unirse a la lista de jugadores con pie y medio fuera de Chivas, junto a nombres como Alan Pulido, Javier “Chicharito” Hernández y Gilberto Sepúlveda, quienes también estarían analizando su continuidad en el club para el próximo torneo.