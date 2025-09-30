Samir Inda dejó una grata impresión entre los millones de aficionados de Chivas y los especialistas por su brillante debut en la Liga MX frente a Necaxa; sin embargo, su calidad ya había sido observada previamente por una leyenda del futbol mexicano como Pavel Pardo.

El exmediocampista que debutó en Atlas y que se hizo ídolo en el América, admitió que la cantera del Guadalajara es una de las mejores de México, en donde no pudo evitar destacar el talento que mostró el mediocampista rojiblanco desde mucho antes de su debut.

“A mi me gusta porque te puedo decir que Guadalajara tiene muy buenas fuerzas básicas y no solo en la Sub 19. Hay 2007, 2008 y 2009 muy interesantes. El otro día Samir Inda, lo veía porque asisto a los partidos de la 17 y la 19 y se ve el talento que tiene“, declaró en el programa A nivel de cancha.

Desde su retiro de las canchas en el 2013, Pavel Pardo se ha mantenido ligado al futbol en diversas áreas, en donde la más conocida fue la de representante de jugadores, además de que recientemente anunció en este 2025 como asesor deportivo en el Municipal Turrialba de Costa Rica

¿Cómo fue el debut de Samir Inda?

Durante el partido frente a Necaxa, el entrenador Gabriel Milito decidió darle el voto de confianza al canterano Samir Inda, quien ingresó al terreno de juego al minuto 84, en donde solamente nueve minutos en estrenarse en la Liga MX con un zurdazo de media distancia que se metió a la portería hidrocálida.