Durante la gestión de la familia Vergara, decenas de entrenadores han tomado las riendas de Chivas en donde se ha recurrido a muchas fórmulas con timoneles experimentados y otros a los que les han dado el voto de confianza, tal y como le sucedió a este exentrenador rojiblanco y que ahora regresa a la Liga MX con Xolos de Tijuana.

Durante el Clausura 2009 y tras la sorpresiva destitución de Omar Arellano, el presidente del Guadalajara, Jorge Vergara, decidió dar un giro en el timón y darle la primera oportunidad a Francisco Ramírez, quien fungió como auxiliar de muchos entrenadores en Selección Mexicana como Ricardo La Volpe o Sven Goran-Eriksson.

Paco Ramírez dirigió solamente 11 partidos al chiverío con un saldo de dos triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que fue destituido tras la jornada 7 del Apertura 2009; sin embargo, su mejor recuerdo lo vivió en el Clásico contra América, duelo que ganó por un gol de Sergio Amaury Ponce.

Después de su paso por el Guadalajara, Paco Ramírez fungió como auxiliar en clubes como Veracruz, Puebla o Atlas, además de que dirigió en equipos como Necaxa, Dorados, Cafetaletos, Tepatitlán, Celaya, Tlaxcala y recientemente había llegado a Jaguares de Liga Premier, pero habría renunciado para comandar el proyecto en Xolos.

Jorge Vergara saluda a Paco Ramírez previo al Clásico del Clausura 2009 contra América (JAM MEDIA)

¿En qué puesto regresa Paco Ramírez a la Liga MX?

Después de una brillante trayectoria en Liga de Expansión y Liga Premier, el entrenador se convirtió en el nuevo Director de Metodología del equipo de Xolos de Tijuana según reveló el comunicador David Medrano.

“El profe Paco Ramírez ha dejado su chamba en Jaguares de la Segunda División para integrarse como Director de Metodología del equipo de Xolos de Tijuana (…) En toda la estructura, no solo del primer equipo. Es decir, el profe va a diseñar todos los ejercicios con los que tienen que entrenar los equipos”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.