Ricardo Marín terminó un complicado Torneo Clausura 2024 de la Liga MX con su cuota más baja de goles en las últimas tres temporadas. El delantero de las Chivas de Guadalajara posee una curiosa y supersticiosa racha que reveló su exentrenador Francisco Ramírez. Una que inesperadamente rompió en este semestre. ¿De qué se trata? Bueno, por alguna extraña razón al 4K le cuesta marcar en el comienzo de cada torneo y se afila en el final.

El extécnico de Celaya en la Liga de Expansión MX es reconocido por pulir al atacante y llevarlo hasta el título de goleo del Clausura 2023. Por ende, quien hizo que el Rebaño Sagrado se decidiera por contratar a Marín y con la esperanza de contar con su aporte en la Liga MX. El 4K no pudo cumplir en este torneo con su cábala de afilarse en el cierre del campeonato.

Paco Ramírez y Richie Marín coincidieron en Celaya entre 2022 y 2023. El timonel vio de cerca cómo el atacante de forma inexplicable no podía anotar en el inicio de cada torneo, pero se destapaba a partir de la Jornada 7. Número, que curiosamente, es considerado de la suerte. Nadie más que el conocido 4K en el entorno del Guadalajara, debe pensarlo así.

Marín anotó 28 goles en los cuatro torneos que estuvo con Celaya, en su segunda etapa. De ellos, sólo tres los marcó antes de la Jornada 7. Convirtió hasta 25 tantos entre la octava y última fecha de la ronda regular de cada certamen. Los cuatro goles que logró el 4K en el Apertura 2023 los consiguió desde la Jornada 7. Pero, en el Clausura 2023 estremeció la red en sólo una oportunidad en esa supersticiosa condición y acabó con esa racha.

Ricardo Marín no logró anotar más de un gol tras la Jornada 7 del Clausura 2024 (IMAGO7)

Francisco Ramírez confesó la cábala goleadora de Ricardo Marín

Francisco Ramírez, extécnico de Toros de Celaya, confesó en una entrevista con Mediotiempo la increíble cábala de Ricardo Marín. Recordó que “en un principio fue cuestionado, porque antes de la fecha siete algo increíble le pasaba. Nunca marcaba goles y me decía: ya va a venir la fecha siete. Él siempre me comentaba: en la fecha siete yo empiezo a hacer goles. Algo rarísimo, no sé por qué. Le pasó también en Chivas, pero después empezó a marcar en partidos importantes“.

El exentrenador de Celaya advirtió que “yo lo tomaba de una manera irónica. Pero, era increíble que no marcara, salvo en uno que marcó un penalti. Es más, en otro erró un penalti antes de llegar a la fecha 7, algo increíble porque es bueno para tirar penaltis. Pero hasta esos los estuvo errando en esos tiempos. No sé por qué se da, pero ya lo tomaba de una manera irónica y nos reíamos de esa situación. Porque después de la siete, empezaba a marcar de a dos por partido, a tal grado que terminaba siendo un goleador“.

Marín, de los 10 goles que marcó en el Clausura 2023 con los Toros, apenas dos fueron antes de la Jornada 7. Anotó ocho veces en 10 juegos, entre la fecha 8 y la 17. El marcador del gol cuatro mil para las Chivas en Liga MX, que le ganó su apodo del 4K, fue elogiado por su extécnico. Ramírez refirió a mediotiempo que “tuve la fortuna de tenerlo en Celaya dos torneos, donde fue campeón goleador. Él creció mucho en su aspecto individual a la hora de sumarle a su calidad técnica, a su buen remate, a su buena finalización, el esfuerzo para hacer recuperación de la pelota en el primer tercio. Se ve lo que le da a Chivas, no solo con goles. Me da mucho gusto porque fue muy rápida su adaptación“.

Paco Ramírez analizó que “en la Liga de Expansión hay muchos futbolistas que tienen más nivel que algunos que juegan en el Máximo Circuito. Desgraciadamente, no le damos el valor que se merece a la Expansión. Tienen futbolistas de muchísima calidad y así igual en otros tantos equipos. Pero hablando de Marín, no tengo ninguna duda que va a ser historia en Chivas con goles, porque si algo se le da a Ricardo es marcar goles“.