Finalmente para Chivas finalizó el Clausura 2024 luego de haber caído ante el Club América en la instancia de semifinales. Ante esto, la directiva rojiblanca abre paso para lo que sucederá en el mercado de pases, por lo que se espera que se de la llegada de importantes jugadores para el Apertura 2024. Aunque también habría salidas.

En estos momentos el Guadalajara cuenta con una extensa plantilla de jugadores. Debido a esto, repasamos los elementos que saldrían del equipo por falta de minutos, por no ser considerados por el entrenador o porque se les acaba el contrato.

José Juan Macias

José Juan Macías podría irse a gigante de México o a Europa.

No hay dudas de que José Juan Macías es uno de los atacantes más talentosos que tiene el Rebaño Sagrado, pero por su falta de regularidad y lesiones no terminó de explotar. A esto se le suma que no es del gusto de Fernando Gago y todo indica que el delantero saldrá en este mercado de pases. Diferentes reportes afirman que Santos Laguna, Pachuca, León y hasta Cruz Azul estarían detrás de él.

Ronaldo Cisneros

Puebla estaría detrás de Ronaldo Cisneros. (Foto: Imago7)

Ronaldo Cisneros comenzó con mayor regularidad de la esperada, pero no terminó de ganarse un lugar con José Juan Macías, Chicharito Hernández y Ricardo Marín delante de él. Debido a esto el futbolista saldría en este mercado de pases e informan que Puebla es uno de los grandes interesados en contar con sus servicios.

Carlos Cisneros

Carlos Cisneros no contó con grandes minutos en Chivas. (Foto: Imago7)

Carlos Cisneros regresó en este a trabajar con el equipo tras una larga ausencia por una lesión ligamentaria. En el Clausura 2024 no mantuvo la regularidad esperada ya que en su posición tiene una gran competencia con Cade Cowell, Roberto Alvarado, Isaac Brizuela y Pável Pérez. Además, hay que sumar a los canteranos como Yael Padilla y Jesús Brigido. Es por esto que podría irse.

Eduardo Torres

Lalo Torres quedó fuera de las últimas convocatorias de Chivas. (Foto: Imago7)

Al hablar de Lalo Torres nos acordamos de los terribles errores que cometió cuando jugó ante América por la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions. El mediocampista se mantuvo dentro de la convocatoria de Fernando Gago, pero desde aquella eliminación no vio minutos de juego y en la Semifinal en el Estadio Akron no fue citado. Es por esto que se habla de su inminente salida.

Jesús Sánchez

Jesús Sánchez sería otro de los veteranos que se podría del Guadalajara. (Foto: Imago7)

El Chapo Sánchez es uno de los pocos jugadores que queda del último campeonato que logró el Guadalajara de la mano de Matías Almeyda. Al lateral derecho le restan seis meses de contrato, por lo que todo indica que no le van a renovar su contrato y que se irá en este libro de pases.

Antonio Briseño

Afirman que Fernando Hierro buscaría acomodar a Pollo Briseño. (Foto: Imago7)

El Pollo Briseño sin duda es uno de los grandes referentes que tiene Chivas en el plantel debido a que es la voz de la experiencia. Por otro lado, luego de lo sucedido con Athletic Bilbao, afirman que Fernando Hierro buscaría aprovechar su gran fama para encontrarle acomodo en el futbol estadounidense.

Wacho Jiménez

Miguel Jiménez saldría del Guadalajara.

Es público conocimiento que Chivas quiere vender a Wacho Jiménez, quien no vio minutos con Fernando Gago ya que por cumplir con cierta cantidad de minutos se le renovaba automáticamente el contrato. Es por esto que el portero quedará libre y se marchará en los próximos meses.