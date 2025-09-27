Chivas está de vuelta en el Apertura 2025 al comenzar a conseguir algunas victorias importantes que le han permitido escalar en la tabla de posiciones, en donde un elemento es el que ha comenzado a tomar el liderazgo del Rebaño, principalmente a la ofensiva.

Los futbolistas con más reflectores por sus innegables cualidades con el esférico en los pies son Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes en cada ocasión que juegan son sumamente importantes para la escuadra de Guadalajara; sin embargo, en las jornadas recientes otro futbolista es el que está convirtiéndose en el mariscal del ataque.

Richard Ledezma poco a poco está tomando un rol más importante en la escuadra rojiblanca y la prueba de ello es que el mexico-estadounidense está comenzando a repartir asistencias, acumulando tres en el torneo, para hacer explotar el ataque del chiverío, dianas que han sido cruciales para confirmar este resurgir de las escuadra de la Perla de Occidente.

Desde su lesión muscular que sufrió en la visita de los tapatíos a los Xolos de Tijuana, Richy ha ido recuperando su mejor versión física y futbolística, en donde se ha destapado con tres pases para gol en esta semana, dos contra Necaxa y uno frente al Puebla.

Asistencia a Armando González

En el duelo contra el Necaxa, Richy Ledezma aprovechó un pase filtrado de Luis Romo para encontrar mal parada a la zaga hidrocálida, mandando una diagonal precisa para que la Hormiga González cerrara la pinza y mandara la pelota a guardar.

Asistencia a Santi Sandoval

En ese mismo compromiso contra los necaxistas, Richy Ledezma recibió el balón en tres cuartos de cancha, hizo un movimiento al centro y mandó un pase filtrado para encontrar a Santiago Sandoval, que definió ante la salida del cancerbero Unsain.

Asistencia al Bryan González

En el compromiso frente al Puebla, Richy demostró su inteligencia y depurada técnica individual con un servicio desde la pradera izquierda, y con la pierna izquierda, para encontrar solo al Cotorro, quien se lució con un golazo de tijera para mandarla al fondo de las redes.