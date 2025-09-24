Las Chivas de Guadalajara vivieron un momento de enorme felicidad cuando el jovencito Samir Inda, de 18 años, saltó a la cancha en su primer partido con el equipo rojiblanco en Liga MX, en el partido contra Necaxa. Pero la emoción se desbordó con el tremendo golazo que marcó para sellar el marcador 3-1.

El festejo del juvenil no se hizo esperar, corrió a la banca para abrazarse con todos sus compañeros y esto levantó a todos los futbolistas y cuerpo técnico que no se cansaron de aplaudirle no solo por la anotación, sino por la calidad que mostró en el golpeo del balón.

Al final del partido el volante ofensivo de Chivas buscó a su familia en las gradas del Estadio Akron y le fue a regalar el jersey a su mamá que lo recibió con mucho orgullo, al ser el primero de muchos que seguramente portará Inda con el equipo de sus amores el resto de su carrera.

“La verdad, se sintió como un sueño hecho realidad. Lo soñé desde que jugaba de pequeño. Estoy muy contento y muy feliz, sobre todo por el resultado. Gracias a Dios anoté mi primer gol en el máximo circuito”, fue parte de lo que comentó Samir Inda para Chivas TV luego del partido ante los Rayos.

Chivas vs. Puebla: Dónde ver EN VIVO

Para Guadalajara habrá mucho poco tiempo de descanso porque el siguiente viernes volverán a la actividad cuando visite a Puebla en el partido por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro e México y se podrá observar por la señal de Azteca Siete en televisión abierta para todo el país.