La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para debutar en la Copa del Mundo Sub-17 2025 que se llevará adelante en Qatar. El equipo de Carlos Cariño enfrentará a Corea del Sur en la jornada 1 del Grupo F, por lo que repasamos dónde y cómo ver EN VIVO los jugadores convocados de Chivas: Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales.

El conjunto nacional se prepara para dar de qué hablar en el certamen internacional en el cual ya se ha consagrado campeón. De cara al campeonato, el Tri llevó adelante un amistoso ante Zambia y perdió por 3-1 en el que anotó Gael García Ortega, mientras que el próximo 30 de octubre enfrentará a Tayikistán en Dubai.

Como decíamos, la Selección Nacional de México debutará ante Corea del Sur en la jornada 1 del Grupo F. Cabe destacar que en el mismo grupo enfrentará a Costa de Marfil en la segunda fecha, mientras que en la última cerrará ante Suiza.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17?

El juego entre México y Corea del Sur por la jornada uno del Grupo F se llevará adelante el próximo martes 4 de noviembre en el Aspire Zone – Pitch 1 de Doha. El mismo comenzará a disputarse a las 07:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17?

Al igual que en el Mundial Sub-20, el encuentro entre México Sub-17 ante Corea del Sur se podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.