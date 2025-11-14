Después de clasificarse de manera milagrosa para la fase final del Mundial Sub-17, la Selección Mexicana dio el gran golpe y se impuso por penales ante Argentina luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Ahora, el Tri juvenil se medirá ante Portugal por los octavos de final.

De cara al siguiente juego, repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro en el que participarán las dos joyas de Chivas, Gael García Ortega y Jhonnatan Grajales. El equipo dirigido por Carlos Cariño comenzó con dudas, pues perdió 2-1 ante Corea del Sur, superó 1-0 a Costa de Marfil y volvió a caer por 3-1 frente a Suiza.

Finalmente la Selección Mexicana logró imponerse ante Argentina por penales, en un duelo que ya trae una gran rivalidad. Lo próximo para el Tri será medir fuerzas ante Portugal el próximo martes 18 de noviembre.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Portugal por el Mundial Sub-17?

El juego entre México y Portugal por los Octavos de Final del Mundial Sub-17 se llevará adelante el próximo martes 18 de noviembre en el Campo 2 Aspire Zona, Doha. El juego se llevará a cabo las 07:00hs del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Portugal por el Mundial Sub-17?

Al igual que para el juego ante Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza y Argentina, el encuentro entre México Sub-17 frente a Portugal se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.