La cantera de Chivas sigue demostrando por qué es una de las más importantes de México, pues año con año produce futbolistas capaces de brillar tanto en el Guadalajara como en el extranjero. En esa lista de talentos formados en Verde Valle destaca Carlos Fierro, uno de los canteranos más prometedores de la última década.

Hoy, a sus 31 años, el delantero de Leones Negros continúa demostrando que la calidad nunca se pierde. Fierro no solo marcó el gol que le dio la victoria a la UDG sobre la Jaiba Brava en los Cuartos de Final, sino que lo hizo con una definición espectacular, reafirmando el talento que siempre lo ha acompañado.

El gol cayó al minuto 56, en un contragolpe de libro por parte de Leones Negros. Fierro acompañó la jugada junto a Denilson Muñoz y, tras un rebote, el balón terminó en sus pies: con total calma levantó la pelota con un “globito” perfecto que superó tanto a la defensa como al arquero tamaulipeco, firmando el golazo de la noche.

Con este resultado, la UDG llegará con ventaja al partido de vuelta, donde una victoria o incluso un empate les bastaría para avanzar a las semifinales, manteniendo al futbol jalisciense en lo más alto dentro de la Liga de Expansión MX.

La carrera de Carlos Fierro sigue demostrando su talento

La carrera de Carlos Fierro ha sido una montaña rusa llena de talento y logros. Tras brillar en el Mundial Sub-17 de 2011, rápidamente ascendió al primer equipo de Chivas, donde se convirtió en multicampeón antes de emprender un recorrido por varios clubes en México y el extranjero. Hoy, su calidad sigue vigente y lo demuestra con goles decisivos como el de esta serie.