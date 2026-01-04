A falta de un comunicado oficial, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Pavel Pérez, es nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca de cara al Torneo Clausura 2026, donde los pupilos de Antonio Mohamed buscará el Tricampeonato.

A solo una semana de arrancar el Torneo Clausura 2026, los equipos disputaron este fin de semana su último duelo de preparación, entre ellos los Rayos del Necaxa ante el León, los cuales se toparon en el Estadio León, mismo que culminó en triunfo para los de Aguascalientes.

Para este encuentro, Pavel Pérez ya no vio acción por decisión de Martín Varini, pero estuvo para apoyar a sus compañeros en el cotejo amistoso contra los “Esmeraldas”, sin embargo no pudo evitar mostrar sus sentimientos ya que fue captado entre lágrimas.

En el video lo compartió Rogelio Dávila, reportero de Mediotiempo, luego de que se diera a conoce la venta del exjugador de Chivas a los Diablos Rojos del Toluca procedente de los Rayos del Necaxa.

¿Cuánto habría pagado Toluca por Pavel Pérez?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Pavel Pérez es de 2 millones de euros, equivalente a poco más de 52 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, de modo que más o menos esto habrían pagado los Diablos Rojos del Toluca a los Rayos del Necaxa.