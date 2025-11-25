Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla con la ilusión de poder trascender en el Apertura 2025. En medio de este contexto competitivo, Carlos Salcido le marcó al Guadalajara la clave para encaminarse de la mejor manera al título al señalar que deben estar todos unidos.

No hay dudas de que el Guadalajara cambió de chip debido a que pasó ser un equipo que cerró filas y se enfocó en jugar. Desde la victoria ante América, el conjunto rojiblanco sumó 22 victorias producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

El jueves Chivas comenzará a vivir los Cuartos de Final de la Liguilla cuando enfrente a Cruz Azul en el Estadio Akron. De cara al choque contra la Máquina, Carlos Salcido dio la clave para que el Rebaño Sagrado se encamine a lograr el objetivo.

“Chivas si no lograr ser un gran conjunto, una gran familia, si no logras tener un mismo objetivo todos y no van al mismo reto es difícil que Chivas trascienda. Hoy en día se ve un gran equipo, que le están haciendo bien las cosas, que están trabajando muy bien. Y como siempre a veces los resultados te dan esa energía. Ojalá sigan haciéndolo de la mejor manera y acá, la gente que estamos fuera, lo respaldamos”, expresó en un video publicado en el canal de YouTube de Jesús Bernal.

Roberto Alvarado reveló el pacto de Chivas para el Apertura 2025

En la misma sintonía que Carlos Salcido, Roberto Alvarado reveló que cuando los resultados no se daban dentro de Chivas cerraron filas y se unieron por el mismo objetivo. “Desde un principio teníamos claro lo que queríamos y sabíamos que no era fácil porque era un cuerpo técnico y obviamente plasmar su idea lleva tiempo. Sabíamos que no nos teníamos que desesperar, que teníamos que seguir trabajando. Al final todos pensábamos que el trabajar todos los días lo que te va a dar para seguir mejorando y obtener resultados”, expresó el Piojo en Chivas TV.

Y agregó: “Fue así como todos coincidimos en seguir trabajando. Enfocados, en no escuchar lo que se dice afuera, porque se dice un montón de cosas. Nos mantuvimos bastantes unidos y con la esperanza de que podían venir los resultados positivos”.