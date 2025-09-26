La realización del partido entre Puebla y el Club Deportivo Guadalajara corre serio peligro debido a la tormenta eléctrica que se desató sobre la tarde-noche del viernes. En un principio, los clubes y las máximas autoridades de la ciudad, junto a la Liga MX decidieron esperar entre 30 y 60 minutos para disponer un posible nuevo horario de inicio.

Un gran problema para que se lleve a cabo el partido es el estado del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc. La acumulación de agua impide el normal desarrollo del juego. Sin embargo, los trabajadores del recinto ya se encargan de sacar la mayor cantidad de agua posible.

Los últimos datos indican que el equipo de Chivas está dispuesto a pasar la noche en Angelópolis y jugar el partido en el día de mañana. Sin embargo, la última palabra la tienen la Liga MX y Protección Civil. Con el público en el estadio y el advenimiento de las últimas horas del día, la decisión final es inminente.

El Estadio Akron respondió de la mejor manera ante la lluvia de hace nueve días

Tratándose de un estadio mucho más moderno y que acaba de ser sometido a una remodelación en su césped y en su drenaje, el Estadio Akron soportó perfectamente el diluvio de hace nueve días. En la previa al partido entre Chivas y Tigres cayó una cortina de agua sobre Guadalajara. El drenaje de estándar FIFA trabajó de la mejor manera y permitió que el partido se llevara a cabo.