Gabriel Milito padece una gran cantidad de bajas en el Club Deportivo Guadalajara. La jornada 11 del Apertura 2025 contiene un partido importante para Chivas, ya que es una gran oportunidad para encadenar dos victorias consecutivas. Puebla es el peor equipo en lo que va del torneo.

De esta manera, el Rebaño Sagrado debe conseguir los tres puntos en calidad de visitante. No obstante, las bajas para Milito son: Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Javier Hernández, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda, todos ellos por diferentes lesiones.

Roberto Alvarado es baja ante Puebla por el esguince de tobillo que sufrió contra América. (Getty)

Además, Yael Padilla y Hugo Camberos tampoco pueden ser parte del duelo contra Puebla. Ambos canteranos del Guadalajara están afectados a la Selección Mexicana Sub 20, que debutará el próximo domingo en el mundial de la categoría contra su par de Brasil.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que recupera a Fernando González respecto al juego contra Necaxa. El Oso purgó la sanción que había recibido por su expulsión en el partido contra Toluca. De esta manera, Milito repitió la convocatoria con el agregado de González, ya que los lesionados son los mismos porque ninguno se recuperó.

Convocatoria completa de Gabriel Milito para el Puebla vs. Chivas