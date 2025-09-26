Las Chivas de Guadalajara vienen de reencontrarse con la victoria y este viernes buscarán continuar por ese camino cuando visiten al Puebla por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega con varias bajas pero su entrenador, Gabriel Milito, buscará optimizar los recursos para puntuar en el Estadio Cuauhtémoc.
Los jugadores lesionados continuarán fuera de la convocatoria, como son los casos de Érick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Alan Mozo, Chicharito Hernández y Daniel Aguirre. De esta manera, no se esperan demasiadas modificaciones en el once inicial, a no ser que alguno de los elementos que actuó frente a Necaxa haya terminado al límite desde lo físico.
Alineación de Chivas vs. Puebla
- Raúl Rangel
- Miguel Gómez
- José Castillo
- Luis Romo
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
- Armando González
DT: Gabriel Milito
Alineación de Puebla vs. Chivas
- Julio González
- Jesús Rivas
- Efraín Orona
- Nicolás Díaz
- Fernando Monárrez
- Owen González
- Pablo Gamarra
- Franco Moyano
- Emiliano Gómez
- Ricardo Marín
- Raúl Castillo
DT: Hernán Cristante