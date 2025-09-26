Las Chivas de Guadalajara vienen de reencontrarse con la victoria y este viernes buscarán continuar por ese camino cuando visiten al Puebla por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega con varias bajas pero su entrenador, Gabriel Milito, buscará optimizar los recursos para puntuar en el Estadio Cuauhtémoc.

Los jugadores lesionados continuarán fuera de la convocatoria, como son los casos de Érick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Alan Mozo, Chicharito Hernández y Daniel Aguirre. De esta manera, no se esperan demasiadas modificaciones en el once inicial, a no ser que alguno de los elementos que actuó frente a Necaxa haya terminado al límite desde lo físico.

Alineación de Chivas vs. Puebla

Raúl Rangel

Miguel Gómez

José Castillo

Luis Romo

Bryan González

Richard Ledezma

Diego Campillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Puebla vs. Chivas