Chivas se prepara para enfrentar a Puebla, pero lo sucedida contra Necaxa aún deja mucha tela que cortar debido a que se saldó una deuda pendiente con Fernando Gago. Quien analizó la victoria rojiblanca y sorprendió con sus palabras fue Álvaro Morales al señalar que no le molestaba lo sucedido porque el Rebaño Sagrado consumó una venganza.

El clima que se vivió en Zapopan fue tenso, ya que no hubo periodista que dejó de atacar a Pintita con sus preguntas. Se molestó cuando le volvieron a consultar sobre su salida y su reacción cuando Érick López le consultó sobre qué debía mejorar por la poca cantidad de puntos que venía dando fue una falta de respeto porque no solo no lo dejó terminar la pregunta, sino que también en la manera que respondió casi a los gritos.

Tras lo sucedido frente a Necaxa, da la sensación que salvo la afición de los Rayos toda la Liga MX está contenta por la brutal victoria de Chivas ante Fernando Gago por la manera en la que fue. De todas maneras, lo que pocos se veían venir era la reflexión de apoyo de Álvaro Morales al marcar que no le molestó la victoria rojiblanca.

“No me molesta este triunfo del Guadalajara porque es una venganza. La venganza es un deber moral. La venganza es un deber moral de todo ser humano. Yo no he dejado de cumplir venganzas de esta vida y me da mucha satisfacción cuando lo hago. Esta era la venganza de las Chivas Rayadas del Guadalajara contra un tipo que hasta sus aires acondicionados se llevó”, expresó el polémico periodista en Generación F.

Y agregó: “Que les dejó. Sí, Boca es más que Chivas, pero los abandonó. Mintió. Es el triunfo que menos me molesta del Guadalajara. No encontré algún defectito en los goles del Guadalajara. El pase Romo es muy bueno, la culpa es de Peña, el otro es un buen juego y el otro es un golazo”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.