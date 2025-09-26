Las Chivas de Guadalajara están de boca de todos, como es una costumbre, debido a que Samir Inda debutó en la Liga MX a los 17 años en el duelo del pasado martes cuando se enfrentaron a Necaxa, lo cual incluirá una sanción económica para los rojiblancos por portar una camiseta con una casa de apuestas.

Fue en el 2018 cuando la Secretaria de Salud solicitó a la Federación Mexicana de Futbol que regulará la prohibición de portar patrocinios de casas de apuestas y bebidas alcohólicas a menores de edad en todos los equipos de la Liga MX en las categorías Sub-17-, Sub-15 y Sub-13.

Pero existe confusión si esto también aplica para el máximo circuito, aunque todo apunta a que habrá una sanción para el Rebaño Sagrado por Samir inda, quien tiene 17 años y 11 meses.

Camberos debutó en enero del 2025 contra Santos. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“Solo hay una multa y creo que el gobierno emitirá una multa, porque se establece que ese tipo de cosas están prohibidas (…) La gente de Arturo Gálvez, departamento jurídico está viendo cómo sin incumplir el contrato con las marcas“, fue parte de lo que reveló el periodista David Medrano en el programa La De Ocho.

Hugo Camberos no generó sanción para Chivas

Fue en enero del 2025 cuando debutó Hugo Camberos con 17 años y 11 meses, en un duelo frente a Santos Laguna por la Jornada 1 del Clausura 2025 y en ningún momento se habló de un castigo para Guadalajara, por lo cual llama la atención que en este momento se especule con el tema sobre Samir Inda.

Pero no es el único caso, ya que en el 2023 Veljko Paunovic decidió debutar a Yael Padilla cuando tenía 17 años y el talento del joven atacante de inmediato le dio un lugar en el conjunto rojiblanco, por lo cual marcó gol en sus primeros dos juegos frente a León y contra San Luis. En su momento, tampoco se habló de un posible castigo para el Rebaño.