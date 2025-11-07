El Mundial de 2026 causará muchos problemas a los equipos mexicanos, pero más al Club Deportivo Guadalajara y a Rayados de Monterrey, debido a que se verán obligados a buscar nueva casa en caso de avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de David Medrano, periodista de Azteca Deportes, ambas escuadras deberán entregar sus respectivos inmuebles a FIFA el 1 de mayo, con la finalidad de que estén en perfectas condiciones para la Copa del Mundo.

En dicho mes se llevará a cabo la Liguilla del Torneo Clausura 2026. Incluso, la Final está programada para el domingo, y dicho sea de paso se disputará sin seleccionados debido a que tienen que concentrar con el combinado azteca.

¿En qué estadio jugaría Chivas en caso de avanzar a la Liguilla del Clausura 2026?

Según la fuente antes mencionada, la directiva de Chivas tiene claro el inmueble para jugar los partidos de local en caso de avanzar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 y es nada más y nada menos que el Estadio Jalisco, donde juegan los Rojinegros del Atlas.

“En Rayados está claro, tiene que buscar porque lo de Tigres no es opción. [Mientras que] Chivas va al Estadio Jalisco, si es que logran calificar en el próximo torneo, pero ya los 2 fueron informados de esta situación”, mencionó David Medrano.