Desde hace varias semanas se dio a conocer que la directiva del Club Deportivo Guadalajara no tiene pensado renovar a Javier “Chicharito” Hernández, por lo que en diciembre próximo el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, se convertirá en agente libre.

El bajo nivel mostrado desde que regresó a Verde Valle llevó a la dirigencia de Chivas a tomar esta decisión, pero no crean que sería el final de la carrera del atacante mexicano, pues el diario Marca reveló su próximo destino.

La fuente antes mencionada informó que “Chicharito” Hernández volverá a Estados Unidos, pero no a la Major League Soccer (MLS), sino a la semiprofesional liga de la USL, una especie de Segunda División, donde no existe ascenso ni descenso, así como en la Liga MX.

Cabe mencionar que Javier Hernández está totalmente borrado por Gabriel Milito. A fata de disputar la última fecha del Torneo Apertura 2025, apenas suma 107 minutos, divididos en cuatro partidos, pero ninguno de ellos como titular.

