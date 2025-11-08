La Selección Mexicana presentó su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Uruguay y Paraguay como parte de su preparación rumbo al Mundial. En la lista de Javier Aguirre destacan tres jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y la gran sorpresa del momento, Armando González, quien atraviesa un semestre espectacular con el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, la lista del Vasco Aguirre no estuvo exenta de polémica. Muchos aficionados y analistas consideraron que esta era una oportunidad ideal para probar a jugadores jóvenes con proyección a largo plazo, pensando no solo en el cierre del actual proceso mundialista, sino también en el futuro del Tri. Uno de los nombres más mencionados fue el de Bryan González.

El lateral izquierdo rojiblanco ha tenido un semestre sobresaliente con Chivas, pero a pesar de su gran nivel, no fue tomado en cuenta por Aguirre y parece no estar en su radar. La molestia creció entre la afición al ver que el estratega sí convocó a Jesús Gallardo, quien ha mostrado un bajón de rendimiento tanto en su club como en la Selección, lo que provocó críticas incluso de seguidores de otros equipos.

El Cotorro ha sido clave para el buen momento de Chivas en el Apertura 2025, siendo ya considerado por la afición como uno de los mejores fichajes de los últimos años. Por lo tanto, parece ser que solo es cuestión de tiempo para que lo veamos en una convocatoria de la Selección Mexicana, siendo pieza importante también con el Tri.

La afición de Chivas no quiere que convoquen a más jugadores a Selección Mexicana

Aun así, dentro del entorno rojiblanco también hubo quienes celebraron que Bryan González no fuera convocado. Con la Liguilla del Apertura 2025 a la vuelta de la esquina, muchos prefieren que los jugadores clave del Rebaño se mantengan enfocados y descansados para encarar la fase final del torneo, donde Chivas aspira a pelear seriamente por el título.