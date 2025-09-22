El fin de semana Chivas fue goleado por Toluca por 3-0 en el Estadio Akron por la jornada 9 del Apertura 2025. Por otro lado, de lo que poco se habla es del gesto profesional de Alexis Vega quien se fue sin decir nada del campo de juego cuando toda la afición rojiblanca le gritaba borracho.

No hay dudas de que el exjugador rojiblanco quedó a deber luego de que se haya ido por la puerta de atrás de Verde Valle. Su paso en el Guadalajara fue de una gran apuesta y el futbolista mejor pagado del plantel a un jugador indisciplinado, que no estaba en peso y que se destacó por irse de fiesta en plena concentración.

El fin de semana Alexis Vega volvió a pisar el Estadio Akron cuando Toluca visitó a Chivas por la jornada 9 del Apertura 2025. El exjugador del Rebaño Sagrado fue clave con una asistencia para que Paulinho abra el marcador, mientras que el segundo tiempo sentenció el encuentro.

Uno de los momentos más importantes se dio en el minuto 75 cuando Antonio Mohamed decidió sacar al Gru por Antonio Briseño. Allí toda la afición comenzó a gritarle borracho, por lo que la respuesta del capitán de los Diablos Rojos fue salir con la cabeza en alto, saludar a su compañero y sentarse en el banquillo. Queda claro que entiende quedó a deber especialmente cuando declaró que le gusta jugar en el Estadio Akron.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.