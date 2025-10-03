En el Estadio Akron, Tapatío volverá a tener acción mañana en la Liga de Expansión MX cuando enfrente a Zacatepec por la jornada 10 del Apertura 2025. De cara al duelo de mañana repasamos en qué canal y a qué hora ver EN VIVO el duelo de los Cabritos en la segunda división del futbol mexicano.

El equipo de Arturo Ortega no vive el mejor momento debido a que no gana desde la jornada 5 cuando superó por goleada a Atlante. En el último encuentro, el conjunto rojiblanco perdió por 1-0 ante FC Cancún, equipo que tiene como directivo a Alejandro Vela.

Actualmente Tapatío se ubica en la octava posición con once puntos, la misma cantidad de unidades que Atlético Morelia y Venados FC. Mañana volverá a tener acción ante Zacatepec es 14° y viene de perder contra Irapuato por 2-0 por la jornada nueve del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Tapatío viene de caer ante Cancún FC. (Foto: IMAGO7)

Tapatío vs. Zacapetec: ¿Dónde ver EN VIVO?

El partido entre Tapatío y Zacatepec se llevará adelante mañana viernes 3 de octubre en el Estadio Akron. El duelo comenzará a las 17:00 del Centro de México por la jornada 10 y podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por AYM Sports y via streaming por AYM Sports en Chivas TV.

¿Cuál es el próximo encuentro de Tapatío en el Apertura 2025?

El próximo encuentro de Tapatío será frente a Atlético Morelia, actual equipo que pertenece a Luis Higuera. El juego por la jornada 11 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 11 de octubre a las 19:00 del Centro de México.