Ayer por la noche Hugo Camberos tuvo un partido soñado debido a que jugó cerca de 20 minutos y se despachó con un doblete ante la Selección de Chile. Lo que la transmisión no mostró fue el reto que le dio Diego Ochoa a Camberos por el festejo que tuvo frente a la afición sudamericana en el 4-0 parcial.

No hay dudas de que el canterano rojiblanco no ha parado de sorprender a propios y extraños por el nivel que muestra en el puñado de minutos que juega. Con el rival cansado, Eduardo Arce aprovechó su velocidad para hacer daño a la selección trasandina.

Gracias a dos asistencias de Amaury Morales, Hugo Camberos se despachó con un doblete único para sentenciar la historia frente a la Selección de Chile y dejar a México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Por otro lado, de lo que nadie habla es del reto que recibió por parte de Diego Ochoa quien tuvo que meterse en el medio para sacarlo de la bronca que generó por su festejo contra la afición chilena.

Tras el partido, el defensa formado en Verde Valle y actual jugador de FC Juárez pidió disculpas y afirmó que no hay excusas para lo que hizo el actual jugador del Guadalajara. “Bueno, la euforia te lleva a veces a hacer estupideces, ¿no? No había necesidad de festejar de esa manera. Hugo es de los más chicos de nosotros, pero eso no es excusa ni mucho menos. Pero pues sí, a veces la euforia te lleva a festejar y pasar de esa línea de respeto, nada más”, expresó en zona mixta.

¿Cómo marcha Hugo Camberos en la tabla de goleo del Mundial Sub-20?

Con su doblete frente a Chile, Camberos se posicionó en la 11° de la tabla de goleo mientras que Gilberto de la Mora es el goleador del Tri Sub-20 con tres anotaciones. Por otro lado, el líder de la tabla de goleo es Andréa Leborgne de Francia.

¿Cuándo volvería a jugar Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20?

Tras superar por goleada a Chile, la Selección Mexicana Sub-20 se encuentra ya en Cuartos de Final del Mundial 2025 los cuales jugarán el próximo sábado 11 de octubre. El rival surgirá del choque entre Nigeria y Argentina.