Las severas críticas que recibió Chivas y el propio Gabriel Milito por la primera mitad del Apertura 2025 poco a poco se están diluyendo gracias a la seguidilla de buenos resultados obtenidos en las jornadas recientes; sin embargo, aún hay analistas que consideran una mentira el resurgir rojiblanco.

Uno de los más escépticos dentro del balompié nacional es precisamente el exjugador del Guadalajara, Luis García, quien al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los tapatíos sean capaces de competir con los candidatos al título, negó contundentemente que exista alguna probabilidad de conseguir la corona número 13 este semestre.

“No. Para ser campeón, no tiene chances. No hay manera”, respondió contundentemente el exjugador del Guadalajara en el programa Los Protagonistas.

Hay que recordar que el chiverío estaba en penúltimo lugar general debido al pésimo arranque de torneo, pero poco a poco, la escuadra del Rebaño ha ido recuperando terreno hasta estar en lugar nueve de la tabla de posiciones, a solo tres puntos de la calificación directa.

¿Cómo le fue a Luis García durante su paso por Chivas?

La realidad es que el ciclo del delantero fue breve, ya que solo participó durante un año con la camiseta rojiblanca en donde anotó 19 goles, siendo parte del equipo subcampeón en el Invierno de 1998, cuando el Rebaño perdió la Final contra Necaxa, capítulo famoso en donde García se negó a tirar un penalti y que terminó fallando Alberto Coyote.