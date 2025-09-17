La jornada 8 del Apertura 2025 significó la mayor alegría para Gabriel Milito desde su arribo como director técnico al Club Deportivo Guadalajara. El Clásico Nacional se pintó de rojiblanco y el Mariscal mitigó las críticas que recaían sobre él. Por el partido contra el Club América, la Liga MX lo premió como el mejor DT de la fecha.

Por su parte, Roberto Alvarado fue elegido como el mejor jugador de toda la jornada. El Piojo marcó el 0-1 parcial empujando el balón con su pierna derecha casi abajo de la portería. Erick Gutiérrez mandó un gran pase a baja altura y Alvarado apareció en el momento y el lugar indicado.

Liga MX reconoció a los mejores de la jornada 8 del Apertura 2025. (@LigaBBVAMX)

El Clásico Nacional tuvo gran protagonismo entre los reconocimientos de la Liga MX. Además de que eligieron a Alvarado como el mejor jugador y a Milito como el mejor entrenador, el mejor gol fue para Armando González. La Hormiga marcó el 0-2 parcial con una gran jugada personal de contrataque.

Además, el propio partido entre América y Chivas fue elegido como el mejor de la jornada. Por la trascendencia del encuentro, el Rebaño Sagrado también fue elegido como el mejor equipo. El único galardón que escapó al clásico fue el que recibió Keylor Navas, que realizó la que fue considerada como la mejor atajada.

La victoria sobre América le dio respaldo a Gabriel Milito en Chivas

Aunque en todo momento se ratificó el apoyo a Gabriel Milito por parte de la dirigencia, la mala racha de Chivas generaba dudas sobre el argentino. No obstante, el triunfo sobre el América cambió el parecer por parte de la afición respecto al estratega rojiblanco.