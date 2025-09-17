El diluvio en Guadalajara causó estragos en el Estadio Akron. Aunque resta saber cómo quedará el césped una vez que el agua baje, las imágenes y videos que muestran el campo de juego son, por lo menos, llamativas. Recientemente el campo de juego fue refaccionado, incluyendo el drenaje.

Ante la cortina de agua que cayó desde el cielo tapatío, el paño del Akron no soportó la intensidad de la precipitación y quedó completamente inundado. Las imágenes que se difunden desde el lugar muestran un campo de juego en condiciones que impiden la práctica normal del futbol.

El Estadio Akron se encuentra anegado tras el diluvio en Guadalajara. (Imago7)

La remodelaciones en la cancha del Estadio Akron se hicieron bajo supervisión FIFA

La pregunta que surge, por simple sentido común, es cómo tomará esta situación la FIFA. La casa de Chivas es una de las sedes para el Mundial 2026, por lo que se está acondicionando el campo de juego bajo los estándares de la casa rectora del futbol a nivel global. Cabe destacar que todavía resta una segunda parte del trabajo en el campo, que se llevará a cabo en marzo próximo.