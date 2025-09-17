El Club Deportivo Guadalajara sufrió la baja de último momento para el partido contra Tigres UANL. “Nuestro capitán Érick Gutiérrez no estará disponible esta noche debido a molestias musculares“, comunicó Chivas en su cuenta oficial de X, lo que configura un nuevo lesionado en el equipo tapatío.

Antes del encuentro ya se conocía la baja de Roberto Alvarado por la lesión que sufrió en el tobillo derecho en el partido contra América. De esta manera, el Rebaño Sagrado pierde a 2 de sus jugadores más importantes para el choque pendiente de la jornada 1.

Quien ingresó en lugar del Guti es Gilberto Sepúlveda, por lo que Luis Romo pasó al mediocampo. El ex Cruz Azul también heredó el gafete de capitán. Por la baja de último momento, Isaac Brizuela tomó un lugar en el banco de suplentes. La buena noticia para Milito es que ya puede contar nuevamente con Omar Govea como alternativa en la mitad de la cancha.

Erick Gutiérrez fue una de las figuras de Chivas contra el América

La apertura del marcador en el Clásico Nacional llegó gracias a un gol de Roberto Alvarado. Sin embargo, el protagonista principal del gol fue Erick Gutiérrez, que lanzó un pase-centro con máxima precisión. El Piojo surgió por el medio del área y mandó el balón al fondo de la red. Luego, el Guti se adueñó del mediocampo junto a Fernando González.