A fuerza de goles y dedicación, Armando González se ganó el puesto de centrodelantero titular en el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, en el partido contra el América, Gabriel Milito decidió colocar de arranque a Cade Cowell. La Hormiga ingresó en el segundo tiempo y volvió a marcar.

Quien no parece entrar en la consideración para ser referencia de ataque es Javier Hernández. Si se analizan las estadísticas del ex Manchester United (dos goles en lo que va del año), su posición relegada es lógica. No obstante, ahora surgió una curiosa comparación por parte de Eduardo de la Torre respecto a ambos delanteros de Chivas.

Eduardo de la Torre jugó en dos etapas en Chivas entre las décadas del 70 y del 90. (Imago7)

Aunque viven situaciones totalmente diferentes, el ex Guadalajara trazó un paralelismo entre la Hormiga y Chicharito. “Por supuesto que en algo tienen que ver, no sé hasta qué grado“, comenzó Eduardo de la Torre en una entrevista con Diario Récord.

“Sin demeritar a Armando por lo que hace, de alguna manera esa experiencia que tiene el Chicharito y todo lo que está detrás de él, si lo canaliza bien Armando, puede ser de mucha utilidad, tampoco el Chícharo era un centrodelantero típico“, afirmó Yayo, considerando que González no es un clásico “número nueve”.

Eduardo de la Torre ve características similares entre Armando González y Javier Hernández

“A ambos les gusta aparecer, tienen otro tipo de características y eso le está ayudando mucho a la Hormiga. En condiciones son parecidos. La movilidad es no quedarse fijo, con un centrodelantero referente, generalmente llegan justo a tiempo a las jugadas importantes. También el cabezazo, me parece, es el arma fundamental de ambos“, opinó Eduardo de la Torre.

Luego, platicó sobre lo difícil que fue para Armando Gonzañlez ganarse un lugar como titular: “Es un terreno complicado. Él tendrá que irse ganando poco a poco la titularidad, que es una parte importante. Cuando es un jugador diferente, lo ideal es sostenerlo, aunque sea a temprana edad. Eso de ganarle el espacio al resto de los compañeros de posición, Alan Pulido y Javier Hernández, habla mucho de su trabajo y se nota en ese imán que tiene con la gente”.