El ambiente en torno a Chivas se ha transformado radicalmente tras la brillante actuación mostrada contra América en el Clásico Nacional, por lo que los reflectores comienzan a dirigirse rumbo al plantel rojiblanco y en concreto con el goleador, Armando González.

La Hormiga se ha ganado el puesto de titular del Guadalajara debido al gran rendimiento que ha tenido en el Apertura 2025, en donde le ha ganado el puesto tanto a Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke.

Prueba de ese gran momento es el gol que marcó en el Clásico contra las Águilas, en donde un zurdazo desde fuera del área sentenció el triunfo rojiblanco, por lo que la Liga MX designó esa diana como “el gol de la jornada”.

Armando González ya presume 4 goles en este Apertura 2025 en donde ha participado en 401 minutos, por lo que es el segundo mejor goleador mexicano del torneo, solo detrás de Ángel Sepúlveda que lleva cinco dianas en el semestre.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.