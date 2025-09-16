Chivas ha recuperado la confianza y es momento de volver a ponerse a prueba en este Apertura 2025 cuando se cumpla el partido pendiente de la jornada 1 contra Tigres, en donde el entrenador Gabriel Milito tratará de conseguir otro triunfo que meta al Rebaño a la contienda por el pase a la Liguilla.

Es por eso que el entrenador argentino tendrá que elegir a los mejores jugadores disponibles en su plantilla para poder enfrentarse a unos felinos que están peleando la parte alta de la tabla de posiciones, en donde la novedad se registró en la figura de Omar Govea.

El mediocampista estaba contemplado para viajar a la Ciudad de México para enfrentar al América; sin embargo, de último minuto se decidió dejarlo en Guadalajara para que continuara poniéndose a punto físicamente tras un desgarre sufrido a finales de julio, por lo que la sorpresa es que ya será elegible desde este miércoles frente a los regiomontanos.

¿Quiénes son los ausentes en la convocatoria de Chivas para enfrentar a Tigres?

El Guadalajara dio a conocer un comunicado en el que explicó el panorama con cada uno de los jugadores, en donde se confirmó que Gabriel Milito no contará con Roberto Alvarado debido a que falta que se le realicen nuevos estudios para conocer con certeza la gravedad de su lesión, además de Alan Mozo, Daniel Aguirre, Alan Pulido y Leonardo Sepúlveda por estar en rehabilitación de sus respectivas dolencias. Otros ausentes serán Eduardo García y Luis Olivas, ambos por decisión técnica.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Lista completa de convocados de Chivas vs. Tigres

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Richard Ledezma

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Bryan González

– Luis Romo

– Rubén González

– Erick Gutiérrez

– Omar Govea

– Efraín Álvarez

– Isaac Brizuela

– Cade Cowell

– Hugo Camberos

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Javier Hernández

– Armando González

– Teun Wilke