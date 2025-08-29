La espera por fin terminó y las buenas noticias comienzan a aparecer en Verde Valle en cuanto a los lesionados, ya que para el compromiso de la jornada 7 entre Chivas vs. Cruz Azul, el entrenador Gabriel Milito ya pudo echar mano de este jugador que apuntaba a tardar más semanas en reaparecer.

Después de casi seis semanas de ausencia por una molestia muscular, Chicharito ha vuelto a la convocatoria del Guadalajara para enfrentarse a La Máquina en el momento en el que la escuadra tapatía está urgida de goles para salir de la mala racha.

Hay que recordar que desde la pretemporada, Javier Hernández venía registrando múltiples molestias, en donde destacó un golpe en la nariz en un amistoso contra Atlante; sin embargo, volvió a lesionarse en el calentamiento del partido contra León de la jornada 2.

Ahora, Gabriel Milito podrá echar mano tanto de Chicharito, Armando González y Teun Wilke para la zona de ataque, recordando que Alan Pulido sigue lesionado y deberá esperar más semanas para poder reaparecer.

Lista completa de convocados

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández