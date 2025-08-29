Chivas está viviendo un momento sumamente complicado en este Apertura 2025, no solamente por la crisis de resultados que se está registrando en la primera mitad del semestre, sino por las múltiples ausencias que tiene el plantel comandado por Gabriel Milito de cara al duelo contra Cruz Azul.

Es evidente que las lesiones están haciendo mucho daño dentro del conjunto de Guadalajara, debido a que elementos que venían siendo titulares recurrentes en el esquema del argentino han ido cayendo uno tras otro por dolencias musculares, por lo que para el choque contra La Máquina, el Rebaño no podrá contar con ocho futbolistas.

Eduardo García, Raúl Martínez, Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Alan Pulido son los elementos que no están a disposición del cuerpo técnico, todos por lesión a excepción de los primeros dos, quienes no juegan porque no le han llenado el ojo al estratega sudamericano.

La buena noticia es que de esta lista de ausencias por fin pudo salir Chicharito Hernández, quien fue la novedad en la convocatoria de cara al partido contra Cruz Azul, aunque seguramente adoptará el rol de suplente.

Lista completa de convocados

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.