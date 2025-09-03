Uno de los jugadores que no para de destacarse en Chivas y que se ganó la consideración de Gabriel Milito es Santiago Sandoval. El canterano rojiblanco no solo se destaca en el Guadalajara, sino que además lo hace en la Selección Mexicana debido a que anotó un golazo para rescatar al equipo de Alex Diego en su gira por España.

Desde la llegada del entrenador argentino a las filas del Rebaño Sagrado gran cantidad de canteranos han desfilado en las diferentes prácticas del primer equipo. Gael García Ortega fue uno de los jugadores que le llamaba la atención al punto de ser titular hasta la gira por Sudamérica con el Tri Sub17.

Con el correr de los partidos quien comenzó a tomar lugar preponderante en las Chivas de Gabriel Milito es Santiago Sandoval. El hijo del Negro Sandoval empezó a ganarse su lugar desde los segundos tiempos, descontó con un gol de cabeza ante FC Juárez y frente a Cruz Azul comenzó a ser titular.

Santiago Sandoval anotó golazo para el Tri. (Foto: IMAGO7)

Este buen momento lo trasladó con la Selección Mexicana Sub17 porque volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión el canterano del Guadalajara rescató al Tri con un golazo para empatar a Barakaldo en España.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.