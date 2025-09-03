Uno de los jugadores que Gabriel Milito no puede utilizar en Chivas es Alan Pulido, quien se encuentra lesionado. En medio de la recuperación dejó mensajes en redes sociales debido a que expresó que se fracasa y se pierde cuando se deja de intentar.

Sin dudas uno de los futbolistas que la directiva esperaba que rinda y deje atrás la mala contratación de Chicharito Hernández. Sin embargo, al igual que el máximo goleador de la Selección Mexicana estuvo lesionado y solamente anotó dos goles desde que volvió.

Todo indica que Armando González le ganó su lugar a base de goles, especialmente tras la lesión de Alan Pulido. Por otro lado, el último campeón de goleo reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición de Chivas luego de la derrota contra Cruz Azul.

“Se pierde y se fracasa cuando se deja de intentar Trabajando fuerte, enfocados y mentalizados”, expresó el atacante en Instagram junto a un video en el que se muestra recuperándose. ¿Llega para el Clásico Nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.