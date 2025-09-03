Las Chivas de Guadalajara han tenido un inicio de Torneo Apertura 2025 para el olvido. Acumulan una victoria en seis partidos y en todos han recibido al menos un gol, sin embargo, de manera matemática los rojiblancos aún pueden aspirar a la clasificación directa la Liguilla.

El Rebaño Sagrado tiene 11 partidos en puerta, ya que cuenta con uno pendiente de la Jornada 1 frente a los Tigres de la UANL que se realizará el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron. Con esto hay 33 puntos más en disputa, para un equipo que suma cuatro unidades.

En promedio cada club que clasifica de manera directa a la Liguilla, es decir, entre los primero seis lugares, suma al menos 30 puntos, por lo que Chivas tendría que ganar como mínimo siete partidos y acumular no menos de cuatro empates para aspirar a esa cifra mágica.

Milito no ha logrado ganar más de un partido con Chivas. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

En caso contrario, ganar ocho juegos y empatar tres. Un panorama que luce muy complicado para un equipo que apenas ha ganado un encuentro de seis disputados, que ha recibido 12 goles a cambio de nueve anotados y que muestra altibajos constantes durante los 90 minutos de cada juego.

El calendario de Chivas en el resto del Apertura

En caso de no clasificar de manera directa a la fiesta grande, Guadalajara aspirará al PlayIn, pero tampoco será sencillo porque requiere de al menos 24 puntos, por lo que le faltan 20 para pensar en el objetivo. En este sentido, lo que viene para Gabriel Milito dictará su futuro en el banquillo.