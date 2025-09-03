Como se sabe Chivas ingresa a esta fecha FIFA luego de haber perdido contra Cruz Azul por el Apertura 2025 y con América en el horizonte ni bien se reanude la actividad en la Liga MX. De cara al Clásico Nacional dan a conocer que las Águilas alistan su arma secreta para el juego en el Estadio Ciudad de los Deportes: Allan Saint-Maximin. ¿Qué hará Gabriel Milito para detenerlo?

Uno de los grandes problemas que hoy tiene el Guadalajara al momento de jugar es la falta de eficacia al momento de marcar y los errores defensivos. En seis partidos disputados el Rebaño Sagrado ha recibido 10 goles en contra por equivocaciones propias al momento de cerrar una jugada o cometer un penal.

En medio de este contexto, Chivas enfrenta en la próxima jornada a un América que no solo es segundo de la tabla general de posiciones, sino que además anotó 15 goles en siete encuentros. A su vez, dan a conocer que André Jardine afina de la mejor manera posible a Allan Saint Maximim, refuerzo estrella de las Águilas.

América quiere tener a Allan Saint Maximim en el Clásico Nacional. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Diario Récord el equipo azulcrema ya tiene un plan especial con el francés. “El plan en estos días, será que Maxi mantenga las dobles sesiones de trabajo. La primera sesión es con el grupo, pues realiza el entrenamiento a la par de sus compañeros y la segunda es, acondicionamiento físico en Coapa o en gimnasio, pues varía con los días”, reportaron. Y añadieron: “Este plan de trabajo solo lo tiene el francés, ya que necesita adaptarse al 100% a las condiciones de la ciudad para disputar 90 minutos de un partido”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.