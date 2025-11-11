Diego Campillo fue una pieza fundamental para Chivas durante el Apertura 2025. El defensor disputó 15 partidos, 13 de ellos como titular, convirtiéndose en uno de los jugadores más confiables en el esquema de Gabriel Milito. Además de su solidez defensiva, destacó por su aporte ofensivo, siendo de los futbolistas con más pases precisos al último tercio, alta precisión en pases progresivos y varios remates exitosos en toda la Liga MX.

Lamentablemente, una fractura en el pie interrumpió su gran torneo, obligándolo a pasar por el quirófano y a perderse lo que resta del semestre. Su recuperación total se estima para finales de enero o principios de febrero, lo que significa que no podrá participar en la pretemporada del Clausura 2026 y se perdería al menos las primeras cinco jornadas. Esto deja al cuerpo técnico rojiblanco con la necesidad de buscar un sustituto confiable para iniciar el próximo torneo.

Por ahora, Daniel Aguirre ha sido el elegido por Milito para ocupar ese puesto y ha respondido de buena forma. Sin embargo, otra alternativa interesante podría venir desde el Tapatío. Se trata de Francisco Méndez, quien ha tenido un gran desempeño en el equipo filial, destacando por su solidez defensiva, buena técnica y fortaleza física, cualidades que le permiten ganar la mayoría de los duelos individuales frente a los atacantes rivales.

Además, el Pájaro Méndez podría mantenerse en el once incluso cuando Campillo regrese, pues ambos tienen características complementarias que podrían formar una zaga sólida junto a Luis Romo, quien se ha consolidado como el líder defensivo del equipo y una de las principales salidas desde el fondo en el esquema de Milito.

Por otro lado, la directiva de Chivas trabaja en reforzar la defensa. A petición del técnico argentino, se busca un central con buena salida de balón para el Clausura 2026. Así que, aunque Méndez podría tener su oportunidad con el primer equipo, no se descarta que llegue un nuevo refuerzo para aumentar la competencia interna y darle aún más solidez defensiva al Rebaño Sagrado.