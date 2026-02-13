Chivas enfrenta este sábado al América en el Clásico Nacional, un partido que ya venía cargado de tensión por la histórica rivalidad entre ambos equipos, pero que se volvió aún más atractivo tras las declaraciones de Brian Rodríguez y la respuesta de Diego Campillo. Ahora será momento de hablar dentro del campo, y una pista importante sobre los planes de Gabriel Milito llegó desde la convocatoria del Tapatío.

En la lista de convocados de la filial rojiblanca no hubo cambios con respecto a la jornada anterior, lo que deja una señal clara de cara al Clásico. Samir Inda y Sergio Aguayo fueron incluidos con el Tapatío para enfrentar al Tampico Madero, por lo que no serían considerados por Milito para el duelo ante el América en el Estadio Akron.

Samir Inda anotó en pretemporada.

En el caso de Samir Inda, el defensor ha seguido sumando minutos importantes con la filial. Fue titular en cuatro de los cinco partidos del Tapatío en el Clausura 2026, consolidándose como una pieza clave del equipo y demostrando que su proceso formativo continúa avanzando, con el objetivo de dar el salto definitivo al Primer Equipo más temprano que tarde.

Por su parte, Sergio Aguayo todavía no debuta oficialmente con el Primer Equipo, pero también ha tenido participación constante. Ha sido titular en cuatro de los cinco encuentros del Tapatío, perdiéndose solo uno por una expulsión muy discutida, por lo que sigue acumulando experiencia mientras espera su oportunidad en Primera División.

El jugador del Tapatío que sí sería convocado por Gabriel Milito al Clásico Nacional

El panorama es distinto para Ángel Chávez, quien sí podría ser considerado para el duelo ante el América. El defensor central no fue convocado con el Tapatío para enfrentar a la Jaiba Brava, y ya había recibido tres llamados al Primer Equipo en el presente torneo, por lo que todo apunta a que Milito lo tendrá en cuenta. Su presencia cobra aún más relevancia ante las posibles bajas de Luis Romo y José Castillo, lo que podría abrirle la puerta a minutos en uno de los partidos más importantes del semestre.