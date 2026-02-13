Chivas tiene una gran duda de cara al Clásico Nacional de este sábado contra el América, y esa es la disponibilidad de Luis Romo, quien salió lesionado del partido ante Mazatlán. Hasta ahora, el club no ha publicado un parte médico oficial, por lo que la incertidumbre sobre si podrá estar en el Estadio Akron sigue siendo total.

En lo meramente deportivo, la solución parece clara. Diego Campillo sería el candidato natural para ocupar el lugar de Romo como líbero, una posición que conoce a la perfección gracias a su paso por el Tapatío y por FC Juárez. En ese sentido, el Guadalajara no tendría mayores dudas tácticas si el capitán no puede jugar.

Luis Romo es el capitán indiscutible en Chivas.

Sin embargo, la gran incógnita aparece en el liderazgo dentro del campo. Luis Romo no solo es titular indiscutible, también es el capitán del equipo, y ha disputado todos los minutos posibles del Clausura 2026, por lo que no se ha visto la necesidad de entregar el gafete a otro jugador. Ahora, si queda descartado, Gabriel Milito deberá definir quién toma ese rol en un partido de máxima exigencia.

En torneos recientes, los capitanes del Guadalajara fueron Javier Hernández, Erick Gutiérrez e Isaac Brizuela, pero todos ellos ya no forman parte del proyecto actual, y en el caso del Guti, está completamente fuera de planes. Con un plantel joven, la jerarquía dentro del vestidor no está tan definida, lo que convierte la decisión del gafete en un tema clave para el Clásico.

Roberto Alvarado y Raúl Rangel son quienes probablemente tomarán el gafete de capitán

Por edad, experiencia y peso dentro del equipo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel aparecen como los principales candidatos para portar el gafete si Romo no puede jugar. Ambos han sido líderes futbolísticos del Guadalajara en el torneo y cuentan con la confianza del cuerpo técnico, por lo que todo apunta a que uno de ellos asumiría la responsabilidad en el Clásico Nacional si el capitán queda descartado oficialmente.