El Clásico Nacional vuelve a encender pasiones y expectativas, con el Club Deportivo Guadalajara y el Club América preparándose para un nuevo choque cargado de historia, rivalidad y tensión. En la antesala del duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026, las voces de los referentes históricos comienzan a hacerse escuchar, y una de ellas lanzó una acusación directa contra el cuadro azulcrema.

En charla con Récord, Ramón Ramírez, una de las figuras más emblemáticas del conjunto tapatío, puso sobre la mesa los factores extracancha que, desde su perspectiva, suelen inclinar la balanza en favor del equipo de Coapa, especialmente en el terreno mediático.

Ramón Ramírez en un juego de leyendas entre Chivas y América (Imago7)

El ex mediocampista no dudó en señalar que el entorno de comunicación juega un papel determinante en la percepción y el impulso de los azulcremas. “Uno aparentemente basa sus títulos en grandes contrataciones, en abrir la chequera, en tener un aparato de comunicación que muchas veces se carga a su favor, hay que decirlo”, expresó.

En esa misma línea, Ramón Ramírez fue todavía más contundente al hablar de esa ventaja que tienen las Águilas: “Tiene un canal aliado que no tienen otros equipos, es la realidad”, lanzó, en referencia a Televisa, la cual según su visión, potencia la imagen y el discurso azulcrema por encima del resto.

La exigencia en Chivas según Ramón Ramírez

Finalmente, el histórico del Rebaño contrastó esa situación con la identidad rojiblanca y su apuesta por los jóvenes. “La exigencia para Chivas es la misma, el aficionado le exige, le aplaude, le apoya, pero hay una parte sentimental, la tradición que envuelve a este equipo… darle oportunidad a los jóvenes. Los que hemos estado en Chivas no tenemos fobia a los extranjeros, siempre serán bienvenidos, pero sí representa en algún momento estar en desventaja; hay que inyectarle al joven futbolista mexicano todas las herramientas“, sentenció.