El Clásico Nacional entre Chivas y América de este sábado es uno de los partidos más esperados de la temporada, y los jugadores de ambos equipos ya han comenzado a calentar el duelo con declaraciones llenas de confianza. Sin embargo, con el Guadalajara como claro favorito por los resultados recientes, el Rebaño Sagrado podría llegar con una ventaja extra si el rival pierde a uno de sus jugadores clave justo antes del partido.

Se trata de Brian Rodríguez, quien, según el periodista César Luis Merlo, estaría bajo la mira del CSKA de Moscú, que ya habría presentado una oferta millonaria por su fichaje. En caso de que las negociaciones avancen deberán hacerlo rápidamente debido a los tiempos del mercado ruso, por lo que no se descarta que el uruguayo quede fuera del Clásico para evitar una lesión que pueda arruinar el acuerdo, lo que sería un golpe importante para el América.

El escenario sería especialmente irónico si se concreta su ausencia, ya que Brian Rodríguez fue quien intentó calentar el Clásico con la frase de que el partido sería “bravo solo para Chivas”. En ese caso, el atacante no podría respaldar sus palabras dentro del campo, dejando su declaración como una simple provocación previa al duelo.

Por ahora, las negociaciones entre clubes siguen en fase inicial y no hay nada cerrado, por lo que Gabriel Milito y su cuerpo técnico deberán preparar el partido como si Rodríguez fuera a jugar. No obstante, está claro que el América podría llegar aún más debilitado tras las salidas recientes de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, además de que Alejandro Zendejas está prácticamente descartado por lesión.

La guerra de declaraciones entre Brian Rodríguez y Diego Campillo

Luego del empate sin goles ante Olimpia de Honduras, Brian Rodríguez aseguró que el Clásico sería bravo únicamente para Chivas, una frase que no pasó desapercibida en Verde Valle. Diego Campillo respondió que el Guadalajara juega todos los partidos al máximo y que el América no es un rival especial, aunque dejó en claro que quiere ganar el Clásico por la rivalidad que se inculca desde las Fuerzas Básicas.