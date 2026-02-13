Chivas y América se enfrentan este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron en una edición más del Clásico Nacional, un partido que promete ser más intenso que los recientes, incluso antes de que ruede el balón. Jugadores de ambas escuadras ya salieron a dar declaraciones para calentar el duelo, pero ahora será en la cancha donde se definan las cosas, y un factor clave será quiénes están disponibles para jugar.

En el apartado de las altas, el Guadalajara cerró esta semana el fichaje de Jonathan Pérez, quien tiene todo para debutar ante las Águilas si Gabriel Milito así lo decide. Por su parte, el América también aprovechó el último día de registros y anunció la llegada de Vinicius Lima y Thiago Espinosa, mediocampista y lateral izquierdo, respectivamente, quienes podrían ser opciones inesperadas para André Jardine.

Jonny Pérez podría debutar en el Clásico Nacional.

En cuanto a las dudas por lesión, ambos equipos llegan con ausencias importantes. En Chivas prácticamente es un hecho la baja de Luis Romo, mientras que José Castillo sigue en duda. En el caso del América, Alejandro Zendejas y Alan Cervantes están descartados y no hicieron el viaje a Guadalajara, siendo sin duda el exrojiblanco la baja más sensible para los azulcremas.

Por si fuera poco, el América también enfrenta una situación de mercado, ya que, según información de César Luis Merlo, el CSKA de Moscú habría presentado una oferta de 11 millones de dólares por Brian Rodríguez. Esta negociación podría provocar que el uruguayo no juegue el sábado para evitar una lesión que frene el traspaso, lo que representaría otra baja clave para los capitalinos.

A pesar de las bajas, Chivas llega al Clásico ante América como favorito

Aunque las posibles ausencias de Luis Romo y José Castillo son delicadas, al tratarse de dos piezas importantes en la zaga, Chivas llega al Clásico Nacional como favorito por el gran funcionamiento que ha mostrado en el Clausura 2026. Sin embargo, el Guadalajara no deberá confiarse y deberá buscar el triunfo con la misma intensidad que ha mostrado en sus últimos partidos para mantener su racha ganadora.