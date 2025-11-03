Ayer Chivas logró una importante victoria luego de haber superado a Pachuca en la jornada 16 del Apertura 2025. Por otro lado, en antes del juego José Juan Macías ya comenzaba a darle grandes noticias al Rebaño Sagrado debido a que sacó de competencia a Tijuana por el último boleto directo a la Liguilla con un golazo.

A lo largo de toda la Liga MX hay un exjugador del Guadalajara que ha dado de qué hablar en cada uno de los partidos. A uno que se le da un importante seguimiento es a Ricardo Marín debido a que será una de las altas para el Clausura 2026.

Otro futbolista que se ha destacado de la mejor manera en el Apertura 2025 es José Juan Macías quien desde que arribó a Pumas no para de dar de qué hablar. Ayer fue clave para sacar a un competidor directo que tenía Chivas para alcanzar la Liguilla.

José Juan Macías anotó golazo para Pumas. (Foto: IMAGO7)

Tijuana sufrió el talento de JJ debido a que anotó un golazo para abrir el marcador para los Universitarios. El exjugador del Rebaño Sagrado recibió un gran centro de Álvaro Ángulo y cabeceó por encima del portero.

¿Cuántos goles lleva anotado José Juan Macías en Pumas?

Como se sabe, José Juan Macías se fue de Chivas por la puerta de atrás, llegó a Santos Laguna donde volvió a lesionarse y ahora brilla en Pumas. En el Apertura 2025 lleva anotados cuatro goles en 16 partidos.