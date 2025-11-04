Chivas viene de superar a Pachucaen un duelo clave para estar a un paso de cerrar su clasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. El próximo sábado busca cerrar su pase a la Fiesta Grande ante Rayados de Monterrey y una de las grandes dudas que surge es quién va a reemplazar a Luis Romo. Todo indica que Gilberto Sepúlveda será el encargado de reemplazar al capitán rojiblanco.

En el Estadio Hidalgo el mediocampista llegó tarde a una pelota y con la punta de su botín cometió falta contra un jugador de los Tuzos. A diferencia de Luis Quiñones, quien vio la roja y luego recibió la amarilla tras revisión del VAR, el elemento rojiblanco fue automáticamente expulsado por Adonaí Escobedo.

El sábado Chivas enfrenta a Rayados de Monterrey en un duelo que puede ser clave para cerrar la clasificación a la Liguilla. Una de las grandes dudas que surge es quién será el reemplazante de Luis Romo ante la Pandilla de Nuevo. En su canal de YouTube, Jesús Bernal señaló que Gilberto Sepúlveda se perfila para ser titular.

Luis Romo se pierde el partido entre Chivas y Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

“Pónganse en aquella mitad del torneo donde Omar Govea todavía no regresaba a jugar. Luis Romo pasaba a jugar al medio y ¿quién era el central que aparecía? El Tiba Sepúlveda. A esto habría que sumarle que no están Micky Tapias y Luis Romo. Son dos ausencias en la Saga. Uno porque es el que utiliza, dos por descarte y tres todavía porque en el juego contra Pachuca cuando sale expulsado Romo el que ingresa es el Tiba. Todo pinta para que sea Gilberto el encargado de tomar la zaga central en el equipo de Chivas”, analizó el periodista de ESPN. Sin dudas esta decisión será cuestionada por la afición ya que el defensa falló en otros momentos del Apertura 2025.

¿Cuándo se juega Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

El juego entre Chivas y Rayados de Monterrey se llevará adelante el próximo sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron. El juego por la jornada 17 del Apertura 2025 se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.