El buen momento de Armando González sigue dejando huella en Chivas. El delantero rojiblanco marcó ante Pachuca y alcanzó los 11 goles en el Apertura 2025, igualando el registro que Javier Hernández estableció en el Bicentenario 2010 como el máximo goleador Sub-23 del Rebaño en torneos cortos. Con un tanto más, el atacante podría romper una marca que llevaba 15 años intacta.

A sus 22 años, la Hormiga se consolidó como la pieza más efectiva del ataque dirigido por Gabriel Milito. Su entendimiento con Efraín Álvarez y su capacidad para aparecer en momentos clave lo convirtieron en un jugador decisivo para el cierre del torneo, donde Chivas está próximo a asegurar su boleto directo a la Liguilla.

El registro de Chicharito Hernández no es menor: en aquel Bicentenario 2010, alcanzó los 11 goles antes de sumarse a la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica y, poco después, firmar con el Manchester United. Desde entonces, ningún canterano rojiblanco había logrado igualar su cifra.

La Hormiga lo consiguió en un torneo especialmente competitivo, con varios goleadores peleando en lo más alto. Con sus 11 tantos, González comparte el liderato de la tabla de goleo junto a Joao Pedro (Atlético San Luis) y Paulinho (Toluca). En la última jornada se definirá quién se lleva el galardón o si finalmente este es compartido.

¿Renovación en puerta para la Hormiga González?

Además del récord que tiene al alcance, Armando González también comienza a pensar en su futuro. El delantero ya estaría en pláticas con la directiva de Chivas para renovar su contrato, que vence en diciembre de 2026, mientras desde el extranjero han surgido los primeros sondeos por su situación. Al igual que ocurrió Chicharito, la Hormiga podría hacer carrera en Europa, aunque por ahora no exista una oferta formal sobre la mesa.