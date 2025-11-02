Chivas llega al cierre del Apertura 2025 con la ilusión encendida y una cara renovada en su frente ofensiva, a comparación de torneos anteriores. Desde que Gabriel Milito tomó las riendas, el Rebaño volvió a ser protagonista y gran parte de ese impulso tiene nombre y apellido: Armando González y Efraín Álvarez, la dupla que devolvió el gol a Verde Valle.

El proyecto del técnico argentino apostó por la juventud y la apuesta, de momento, le sale muy bien. Con Alan Pulido y Chicharito Hernández bajos de nivel o con reiterados problemas físicos, Milito confió en Armando González, delantero de 22 años que empezó como suplente pero terminó convirtiéndose en figura: hoy suma 10 goles en 15 jornadas y pelea por el título de goleo.

Hormiga y Efraín han formado una dupla muy efectiva en Chivas (Imago7)

A su lado, un recién llegado: Efraín Álvarez se transformó en el socio ideal de la Hormiga. El extremo zurdo ya lleva cinco asistencias y ha sido decisivo también con un golazo para la remontada ante Tijuana, hoy rival directo en la pelea por la Liguilla. De los 10 goles de la Hormiga, tres partieron de asistencias de Efra. La fórmula también se repitió en Leagues Cup ante Cincinnati.

De esta manera, la conexión entre Hormiga y Efraín es una de las razones por las que Chivas sueña con dar pelea en la Liguilla. Entre los dos registran 11 goles y cinco asistencias, acercándose a otras duplas efectivas en la Liga MX. ¿Podrán engrosar sus números en los dos juegos restantes de fase regular?

Las mejores duplas del Apertura 2025 en la Liga MX