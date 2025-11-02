Chivas se juega esta noche buena parte de su futuro inmediato en la Liga MX. El Rebaño Sagrado visita a Pachuca por la Jornada 16 en el Estadio Hidalgo, en un duelo directo por la clasificación a la Liguilla. El conjunto de Gabriel Milito llega con un punto más que los Tuzos, y aunque viene de cinco victorias en sus últimos seis partidos, sabe que un descuido puede complicar todo. Y del otro lado aparece un nombre que puede marcar la diferencia: Enner Valencia.

El delantero ecuatoriano fue la figura de Pachuca en el empate 2-2 frente a Toluca, donde marcó un doblete y sostuvo a su equipo aun cuando jugaba con diez hombres. A los 35 años, Valencia demuestra que conserva el olfato goleador que lo llevó a disputar dos Mundiales con la selección de Ecuador y a dejar su huella en clubes como Tigres UANL, Fenerbahçe o Internacional de Porto Alegre. En su regreso a la Liga MX, suma tres goles en siete partidos del Apertura 2025.

Para Chivas, la presencia del ecuatoriano representa una alerta. Milito sabe que Pachuca ha encontrado en él a su referencia ofensiva, capaz de castigar cualquier distracción en el área. Su potencia, el buen juego aéreo y la lectura para aparecer entre líneas lo vuelven un desafío complejo para una defensa rojiblanca que esta vez no podrá contar con Diego Campillo, baja por lesión y pieza clave en el sistema defensivo rojiblanco.

Ennner Valencia ya sabe lo que es convertirle a Chivas

Cabe recordar, el delantero ecuatoriano ya tiene su experiencia en el futbol mexicano, pues antes vistió las playeras de Pachuca y Tigres UANL. Con ambos equipos, Valencia logró convertirle al Guadalajara: en el Clausura 2014 abrió la cuenta para los Tuzos, pero el Rebaño, dirigido por Ricardo La Volpe, remontó y ganó por 3-1.

El experimentado delantero tuvo mejor suerte en febrero de 2020, cuando aportó un gol y una asistencia para la goleada por 3-0 ante Chivas en el Estadio Universitario.